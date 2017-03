Plus d'infos sur le concert So-quartet & Asa à Gap

Quattro Jazz Club

Pour le second Quattro Jazz-Club de la saison nous mettrons à l'honneur la scène jazz des Hautes-Alpes avec deux groupes crées par les gapen?ais père et fils, Salvatore Origlio et Alfio Origlio.

SO-QUARTET ouvrira la soirée pour nous offrir le contenu de son nouvel album C'ERA UNA VOLTA, bel équilibre entre des compositions d'Alfio Origlio, d'Eric Prost et des extraits de 4 bandes sonores composées par Nino Rota et Ennio Morricone. Une esthétique musicale porté par la beauté des thémes mélodiques, le lyrisme avec lequel ils sont exposés, la richesse des harmonies exprimées au cours des improvisation des solistes et le groove qui sous-tend toute l'énergie du Quartet.

Salvatore ORIGLIO : batterie

Malcolm POTTER : contrebasse / chant

Eric PROST : Sax ténor

Alfio ORIGLIO : piano, fenderèrhodes et arrangements

Le trio ASA avec son projet original de world musique/beatbox sous le sceau de l'improvisation propose une musique alliant le beat box, technique vocale habituellement pratiqué en battles sans musiciens et la musique instrumentale dans un style de world musique. Le groupe invite le public à un voyage entre les rives du Gange et la culture urbaine du Bronx. Un mélange audacieux entre sonorité du hang, Fender Rhodes et human beatbox.

Alfio ORIGLIO : piano et claviers

Stéphane EDOUARD : percussions

Alem : Beatbox, champion du monde 2015

Réservez vos places de concert pour : SO-QUARTET & ASA - QUATTRO

Le prix des places est : 16.80 ?

Date : vendredi 3 mars 2017

Vous disposez par ailleurs du service e-ticket pour imprimer vos billets à domicile dès la fin de commande pour SO-QUARTET & ASA.