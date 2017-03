Plus d'infos sur le spectacle Anne Roumanoff à Gap

Stratèges Organisation (L.2-124338) en accord avec Philippe Vaillant Spectacles présente : ce spectacle.

12 sketches garantis 100% nouveaux ! Aimons-nous les uns les autres promet un moment unique et privilégié à partager. Anne Roumanoff porte un regard sans concession sur la société française :il est question de mariage gay, d'une femme frappée de phobie administrative,d'une américaine qui critique le pessimisme français, d'une conseillère municipale front national, d'une femme qui commande des accessoires coquins sur internet pour relancer sa vie sexuelle,d'une énarque qui tente d'expliquer à des ministres la différence entre un patron et un entrepreneur...Au fil de ses sketches, Anne Roumanoff nous entraîne dans une église pour chanter « Ave, ave, ave Pôle Emploi, on continue à croire en toi », nous fait participer à un goûter d'anniversaire avec des enfants blasés et se moque d'un site internet buzz-people où les journalistes sont tous des stagiaires. Rions donc de tout ce qui va mal plutôt que d'en pleurer ! Réservations PMR : 04 76 67 00 84