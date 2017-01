Plus d'infos sur le spectacle Roland Magdane à Gap

Stratèges (L.2-124338) en accord avec Matex Productions présente : ce spectacle.

Le Best Of Des 40 ans de Carrière de Roland Magdane.Les Sketchs Cultes. Le spectacle des 40 ans de carrière !! Déjà ???? Et oui ! 40 ans de sketchs qui ont jalonnés ma vie ...et aussi la vôtre ! Des sketchs « CULTES » comme ils disent ! Que de fois ai-je entendu des spectateurs venir vers moi pour me demander timidement « Un jour est ce que vous nous referez « LES ORGANES » ?? Et le WEEK END EN NORMANDIE avec le CHIEN MICHEL ?? Et le CADDY des GRANDES SURFACES... ?? Et le MERDIER ?? Et l'ESSAYAGE DU PANTALON ?? Et la CURE de THALASSO ?? Et le REGIME ?? Et BENOIT ?? Et le BARBECUE ?? Et l'EPICIER ?? Et le DENTISTE ??..... Pourquoi vous les faites plus tous ces sketchs ? ARRETEZ ! OK ! D'ACCORD ! JE VAIS VOUS LES REFAIRE !! TOUS ???!!!! OUI TOUS !! ET MÊME CERTAINS SKECTHS QUE VOUS AVEZ OUBLIES ! Réservation PMR : 04 76 67 00 84