Plus d'infos sur le spectacle Jean Marie Bigard à Risoul

OFFICE DU TOURISME DE RISOUL PRESENTE CE CONCERT.

La femme offre ses traits et sa dégaine, lui pique, bien sûr, sa démarche « artistique » habituelle. Elle parle d ‘elle même et de ses petits problèmes, mais surtout des hommes, de leur machisme, de leur radinerie, de leurs mesquineries, de leurs mensonges, et bien sûr de leurs comportements sexuels. Si ses propos sont souvent « crus », en revanche, ses textes sont ciselés. Normal, puisque leur auteur a dans la vie des modèles nommés Michel Audiard, Robert Lamoureux, et, mais oui, Molière ! Sacrées références ! Jean-Marie Bigard...tel qu'en lui-même, « cash », inventif, inénarrable et chaleureux...Désopilant aussi quand il dénonce les absurdités et les paradoxes de notre quotidien... PMR : 0492460260